Самолет China Airlines аварийно сел в Тайбэе из-за разгерметизации
Лайнер авиакомпании China Airlines, вылетевший из Тайбэя в Гонконг, вернулся в аэропорт вылета из-за чрезвычайной ситуации во время полета, сообщает China Times.
Борт успешно совершил аварийную посадку. Как уточняет газета со ссылкой на источник, после взлета возник сигнал о неисправности. Авиакомпания связалась с диспетчерской службой, пилот сообщил, что в салоне самолета было ненормальное давление. После приземления показатели вернулись в норму, пострадавших не было. Проблемы с давлением были связаны с разгерметизацией борта.
6 января пассажирский самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда, после того как у лайнера отвалился люк аварийного выхода. Вскоре после взлета у Boeing 737 MAX 9 выпала секция фюзеляжа, экипаж объявил о разгерметизации. Спустя 20 минут пилоты успешно посадили борт в аэропорту вылета, никто не пострадал.
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