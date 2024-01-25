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Политика ,  
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Мэр Новосибирска ушел в отставку

Мэрия Новосибирска сообщила об уходе Анатолия Локотя в отставку
Анатолий Локоть
Анатолий Локоть (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку, сообщили РБК в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня, 25 января 2024 года, мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию», — заявили в мэрии.

Исполнять полномочия главы города с 26 января будет первый заместитель Локотя Олег Клемешов.

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О том, что Локоть уйдет в отставку, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце декабря 2023 года. «Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением», — рассказал глава региона.

Источник в КПРФ (Локоть является членом этой партии) сказал РБК, что Локоть покидает свой пост в связи с истечением полномочий, идти на должность сити-менеджера после того, как были упразднены прямые выборы мэра, «он не захотел». Рассматривался вариант, при котором Локоть может получить работу в сфере российско-белорусских отношений, уточнил собеседник РБК. Источник в мэрии Новосибирска подтвердил, что Локоть будет работать по белорусскому направлению.

Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска с апреля 2014 года, в сентябре 2019 года его переизбрали на второй срок. Он стал последним мэром Новосибирска, избранным в результате прямых выборов. В 2023 году городской совет депутатов отменил их. Срок полномочий Локотя должен был истечь в апреле 2024 года.

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