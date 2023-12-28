Мэр Новосибирска Локоть ушел в отставку

Локоть возглавлял Новосибирск почти десять лет, он состоит в КПРФ, исполняющим обязанности мэра назначили единоросса. Коммунист дважды выигрывал прямые выборы мэра города, в 2023 году депутаты отменили их

Анатолий Локоть (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, единственный коммунист во главе города-миллионника, уходит в отставку, сообщил губернатор региона Андрей Травников во время интервью на телеканале ОТС. Трансляция идет на YouTube.

«Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение. Чтобы городское хозяйство в течение праздничных выходных функционировало, обязанности мэра будет выполнять Олег Клемешов. Мы будем ему оказывать содействие, чтобы город устойчиво работал», — сказал он (цитата по NGS24).

Травников уточнил, что Локоть решил «использовать свой политический, жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу в целом стране».

Источник в КПРФ сказал РБК, что Локоть покидает свой пост в связи с истечением полномочий, идти на должность сити-менеджера после того, как были упразднены прямые выборы мэра, «он не захотел». Рассматривался вариант, при котором Локоть может получить работу в сфере российско-белорусских отношений, уточнил собеседник РБК.

Сейчас Локоть находится в командировке в Москве, исполняющим обязанности в его отсутствие назначен вице-мэр Олег Клемешов («Единая Россия»), уточнили «РБК Новосибирск» в его пресс-службе.

Накануне пресс-служба мэра отвергала сведения о его отставке. «Это ложь и провокация, информация не соответствует действительности. Анатолий Евгеньевич находится на работе», — утверждали там.

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Локоть был мэром два срока, этот пост он занял в 2014 году, а в 2019-м переизбрался. Он стал последним мэром Новосибирска, избранным в результате прямых выборов. В 2023 году городской совет депутатов отменил их. Срок полномочий Локотя должен был истечь в апреле 2024 года.