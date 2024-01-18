Возглавлявший более 20 лет управление ФСБ генерал ушел в отставку

Генерал Василий Дворников ушел в отставку с поста главы управления программ содействия ФСБ.

Василий Дворников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Начальник Управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, и подтвердил источник, знакомый с кадровым решением.

Дворников ушел на пенсию, должность начальника управления временно занимает его первый заместитель.

Василий Дворников возглавил управление в 2002 году. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича, который перешел на работу заместителя гендиректора ВГТРК. До этого назначения Василий Дворников был первым заместителем начальника управления ФСБ.

Управление программ содействия ФСБ — подразделение спецслужбы, которое в частности отвечает за взаимодействие со СМИ. Центр общественных связей ФСБ входит в состав управления. Сотрудники управления занимаются информационным сопровождением деятельности всей службы.

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