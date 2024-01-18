 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК ,  
0 

Возглавлявший более 20 лет управление ФСБ генерал ушел в отставку

Глава управления программ содействия ФСБ генерал Дворников ушел в отставку
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Генерал Василий Дворников ушел в отставку с поста главы управления программ содействия ФСБ.
Василий Дворников
Василий Дворников (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Начальник Управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ, и подтвердил источник, знакомый с кадровым решением.

Дворников ушел на пенсию, должность начальника управления временно занимает его первый заместитель.

Василий Дворников возглавил управление в 2002 году. На этом посту он сменил генерал-лейтенанта Александра Здановича, который перешел на работу заместителя гендиректора ВГТРК. До этого назначения Василий Дворников был первым заместителем начальника управления ФСБ.

Управление программ содействия ФСБ — подразделение спецслужбы, которое в частности отвечает за взаимодействие со СМИ. Центр общественных связей ФСБ входит в состав управления. Сотрудники управления занимаются информационным сопровождением деятельности всей службы.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России

«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
ФСБ отставка
Материалы по теме
В ФСБ заявили о военных спутниках для ГРУ в деле Сафронова
Политика
«Коммерсантъ» узнал содержание новой экспертизы ФСБ по делу Беркович
Общество
ТАСС сообщил о деле против двух офицеров ФСБ о взятке от настоятеля храма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 16:03
По делу Ильи Пономарева прошли обыски Политика, 15:56
Почему компаниям нужно инвестировать в сотрудников РБК и Softline, 15:53
Российские войска заняли Веселое в ДНР Политика, 15:50
Минприроды заявило о рисках невыполнения плана по закрытию старых свалок Общество, 15:48
Гособвинение запросило Стрелкову почти пять лет колонии Политика, 15:43
Госдума приняла в первом чтении новые правила лицензирования УК Недвижимость, 15:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге Политика, 15:36
МИД озвучил позицию России по обмену ударами Ирана и Пакистана Политика, 15:35
В России за пять лет снизилась доступность жилья Недвижимость, 15:28
Россиянка выбила Рыбакину с Australian Open на рекордном тай-брейке Спорт, 15:25
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:20
Пакистан заявил, что ударил в Иране по Вази, Шафаку и Председателю Политика, 15:17
Хешрейт биткоина упал на 30% из-за отключения майнеров в Техасе Крипто, 15:15