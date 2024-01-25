В Алма-Ате произошло еще два землетрясения магнитудой более 5

В Алма-Ате за ночь произошло два землетрясения магнитудой более 5

В Алма-Ате за ночь произошло два землетрясения — магнитудой 5,1 и 5,9, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области Казахстана в телеграм-канале.

Землетрясения наблюдались в 2:35 и 4:21 по местному времени (5:35 и 7:21 мск). Эпицентр первого находился в 258 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая, второго — в 273 км на юго-восток от Алма-Аты также на территории Китая. Глубина первого землетрясения составила 10 км, глубина второго — 5 км.

Предыдущее землетрясение произошло вечером 22 января. Его магнитуда составила 6,7, эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии.

В Алма-Ате землетрясения ощущались два раза за ночь. Жители города утром 23 января ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Китая с Киргизией. Пострадали 44 человека, среди которых десять детей, сообщал Минздрав Казахстана.