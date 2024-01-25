 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Алма-Ате за ночь произошло два землетрясения магнитудой более 5

В Алма-Ате произошло еще два землетрясения магнитудой более 5

В Алма-Ате за ночь произошло два землетрясения — магнитудой 5,1 и 5,9, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области Казахстана в телеграм-канале.

Землетрясения наблюдались в 2:35 и 4:21 по местному времени (5:35 и 7:21 мск). Эпицентр первого находился в 258 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая, второго — в 273 км на юго-восток от Алма-Аты также на территории Китая. Глубина первого землетрясения составила 10 км, глубина второго — 5 км.

«Думала, сознание теряю»: рассказы очевидцев о землетрясении в Краснодаре
Общество

Предыдущее землетрясение произошло вечером 22 января. Его магнитуда составила 6,7, эпицентр находился на границе Казахстана и Киргизии.

В Алма-Ате землетрясения ощущались два раза за ночь. Жители города утром 23 января ощутили подземные толчки интенсивностью 2 балла. По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился на границе Китая с Киргизией. Пострадали 44 человека, среди которых десять детей, сообщал Минздрав Казахстана.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Казахстан землетрясение Алма-Ата
Материалы по теме
Качались люстры: как ощущалось землетрясение в Краснодаре. Видео
Общество
Последствия землетрясения в Казахстане. Видео
Общество
В школах и колледжах Алма-Аты отменили занятия после землетрясений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
«Сбер» оценил эффект от ужесточения условий по льготной ипотеке Финансы, 08:00
В Алма-Ате за ночь произошло два землетрясения магнитудой более 5 Общество, 07:56
Генпрокуратура подала иски против «крабовых королей» на почти ₽400 млрд Бизнес, 07:52
Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали Общество, 07:39
Ни один зарубежный хостер пока не решился на легализацию в России Технологии и медиа, 07:30
Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей военной операции Политика, 07:14
Глава Пулково упрекнул «Аэрофлот» в непредсказуемости его планов Бизнес, 07:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Байден призвал конгресс «без промедлений» одобрить продажу F-16 Турции Политика, 06:57
Аэропорт в Южно-Сахалинске закрыли на сутки из-за циклона Общество, 06:25
В США запретили Boeing «возвращаться к обычному режиму работы» Бизнес, 06:16
Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской Бизнес, 05:48
Оренбургские власти опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76 Политика, 05:28
Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе Политика, 05:04
Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией Политика, 04:40