«Думала, сознание теряю»: рассказы очевидцев о землетрясении в Краснодаре
Жители Краснодарского края во время землетрясения чувствовали, как у них тряслась мебель, а ощущения были как будто рядом «проехал большегруз», рассказали очевидцы РБК. Землетрясение произошло днем 24 января.
По словам очевидца Дарьи, во время начала землетрясения она находилась в офисе. Руководство решило эвакуировать сотрудников. «Толчки ощущались так, как будто рядом проехал поезд или большегруз. Спустились по служебной лестнице и стояли на улице более 40 минут, после чего поднялись обратно. Последствий серьезных в офисе и вокруг не наблюдается. Больше толчков не ощущалось. Толчок был в 14.15. Дребезжали стекла и слегка дребезжал стол», — рассказала он.
Во время начала землетрясения «вначале затряслись шкафы и посуда в них, но продлилось буквально секунд 20-30», рассказал РБК очевидец Дмитрий. «Да, толчки были. Но хорошо посещал уроки ОБЖ, и в дверной проем встал», — добавил он.
Очевидец Анна живет на 16-м этаже и она «ощутила приличные толчки и вибрацию». «Длились они около минуты, на люстру не смотрела, потому как толком не поняла, что происходит, думала сознание теряю», — рассказала она РБК, добавив, что «стол и стул тряслись прилично».
В результате землетрясения пострадавших нет, сообщили РБК-Краснодар в муниципальном центре управления Краснодара. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
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