В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за ухудшения погоды

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий объявили в Южно-Сахалинске, сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме», — написал губернатор.

Лимаренко также призвал руководителей организаций перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. По его словам, такая мера поможет избежать риска для жизни и здоровья людей и позволит коммунальщикам вовремя и быстро убрать основные дороги.

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