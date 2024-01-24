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Технологии и медиа ,  
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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за ухудшения погоды

Губернатор области Лимаренко: в Южно-Сахалинске из-за погоды введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий объявили в Южно-Сахалинске, сообщил в телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме», — написал губернатор.

Лимаренко также призвал руководителей организаций перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. По его словам, такая мера поможет избежать риска для жизни и здоровья людей и позволит коммунальщикам вовремя и быстро убрать основные дороги.

Материал дополняется.

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Теги
Южно-Сахалинск непогода режим ЧС
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