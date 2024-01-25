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Сенатор обвинил конгресс США в нежелании наладить отношения с Россией

Сенатор Рэнд Пол: конгресс США не пытается наладить отношения с Россией

Политики в конгрессе США сохраняют мышление времен Холодной войны и не пытаются наладить отношения с Россией, заявил сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью телеведущему Такеру Карлсону.

«Думаю, кто-то из этих людей (членов Конгресса. — РБК) <...> застрял в мышлении времен Холодной войны <...>, они не понимали никогда, что будущее могло быть иным, если бы мы попытались наладить какие-то отношения [с Россией]», — сказал сенатор (цитата по ТАСС).

Пол также отметил, что Киеву лучше отказаться от идеи членства в НАТО, и подчеркнул, что последствия вступления Украины в альянсе стало бы пощечиной для России.

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Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в июне 2022 года заявил об отсутствии диалога между Москвой и Вашингтоном. В январе 2024 года глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что отношения между странами находятся на очень низком уровне, контактов практически нет и ведется лишь «нудный» диалог о работе посольств.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что противником России являются западные страны, которые с помощью Украины пытаются добиться собственных целей.

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