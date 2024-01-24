Белгородское село на границе с Украиной попало под обстрел
В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Дорогощь, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Различные повреждения, по словам губернатора, получили два частных домовладения и одна хозяйственная постройка.
Село Дорогощь расположено в 11 км к востоку от границы с Сумской областью Украины.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов на их территории. Накануне без света после обстрела осталось село Гоголевка в Курской области — там повредили подстанцию. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, никто из жителей не пострадал.
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