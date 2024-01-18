МЖД сообщила о задержке поездов МЦД-4 и Горьковского направления

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Горьковском направлении и МЦД-4 по техническим причинам задерживаются поезда в обе стороны, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В МЖД сообщили, что принимают меры для сокращения времени опоздания поездов, и принесли извинения пассажирам.

Msk1 со ссылкой на пассажиров пишет, что люди ожидают поезда более получаса.

Линия Горьковского направления проходит от Курского вокзала в Москве до Владимира, по ней идут как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования.

Линия МЦД-4 проходит между Апрелевкой и Железнодорожным. Это самый протяженный маршрут в Москве, его длина — 86 км.