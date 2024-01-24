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Как выглядит место в Петербурге, где автобус сбил 5 человек на тротуаре

Появились кадры с места в Петербурге, где автобус сбил пять человек на тротуаре

Как выглядит место в Петербурге, где автобус сбил 5 человек на тротуаре
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В Петербурге рейсовый автобус сбил пешеходов на тротуаре, пострадали пять человек. Авария произошла около станции метро «Приморская». Среди пострадавших детей нет.

Автобус сбил людей на тротуаре в Петербурге
Общество

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