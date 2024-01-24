 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Автобус сбил людей на тротуаре в Петербурге

Автобус сбил людей на тротуаре в Петербурге

Автобус сбил людей на тротуаре в Петербурге
Video

Рейсовый автобус выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, информация о пострадавших уточняется, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это произошло около 16:00 в Василеостровском районе, у дома 38 по улице Беринга.

Причина, по которой автобус выехал на тротуар, пока неизвестна.

В ДТП пострадали как минимум четыре человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет здравоохранения. Издание «Фонтанка» пишет, что пострадали пять человек, среди них есть один ребенок.

Автобус молодежной команды СКА обстреляли в Подмосковье
Спорт
Фото:ska-karelia.ru

Телеграм-канал «112» утверждает, что спасателям пришлось извлекать двоих мужчин из-под автобуса с помощью спецтехники. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным телеграм-канала, к медикам также обратились еще двое мужчин и женщина, которые были пассажирами автобуса.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Санкт-Петербург Автобус тротуар пешеходы
Материалы по теме
В ДТП с автобусом в Турции погибли девять человек
Общество
В Нижегородской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
Общество
Три человека пострадали в ДТП с военным автобусом в Ивановской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
Захватившего магазин цветов в Москве отправили на принудительное лечение Общество, 18:30
Binance прекратит все операции с рублями после 31 января Крипто, 18:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:19
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 18:14
В полиции Петербурга назвали причину ДТП с автобусом Общество, 18:07
Туроператоры сообщили о росте числа поездок россиян за рубеж в 2023 году Бизнес, 18:03
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В блокчейне Dogecoin появилась видеоигра DOOM Крипто, 17:46
Зверев сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open Спорт, 17:45
Марион Котийяр против Сандры Хюллер. Названы номинанты на премию «Сезар» Life, 17:41
Как выглядит место в Петербурге, где автобус сбил 5 человек на тротуаре Общество, 17:40
Reuters узнал о планах Tesla выпустить новый электромобиль в 2025 году Авто, 17:39
Reuters узнал о плане Саудовской Аравии открыть первый магазин алкоголя Общество, 17:37
Мальдивы разрешили зайти кораблю, который Индия обвиняла в шпионаже Политика, 17:35