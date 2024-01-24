Автобус сбил людей на тротуаре в Петербурге
Рейсовый автобус выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, информация о пострадавших уточняется, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это произошло около 16:00 в Василеостровском районе, у дома 38 по улице Беринга.
Причина, по которой автобус выехал на тротуар, пока неизвестна.
В ДТП пострадали как минимум четыре человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет здравоохранения. Издание «Фонтанка» пишет, что пострадали пять человек, среди них есть один ребенок.
Телеграм-канал «112» утверждает, что спасателям пришлось извлекать двоих мужчин из-под автобуса с помощью спецтехники. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным телеграм-канала, к медикам также обратились еще двое мужчин и женщина, которые были пассажирами автобуса.
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