Минобороны назвало пункт назначения военнопленных из сбитого Ил-76

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Украинских военнопленных, которые погибли при крушении самолета Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте «Колотиловка» на российско-украинской границе. Об этом сообщило Минобороны России.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе», — говорится в сообщении ведомства.

КПП «Колотиловка» находится на границе Белгородской и Сумской областей.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области днем 24 января. Минобороны заявило, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все находившиеся в самолете погибли.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192»: на Ил-76 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы. По его словам, украинские военные сбили Ил-76, чтобы сорвать обмен и обвинить в этом Россию.

Картаполов заявил, что ВСУ ударили по самолету с помощью ракет Patriot или IRIS-T. Минобороны утверждает, что огонь велся из района населенного пункта Липцы в Харьковской области.