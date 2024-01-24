Минобороны назвало пункт назначения военнопленных из сбитого Ил-76
Украинских военнопленных, которые погибли при крушении самолета Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте «Колотиловка» на российско-украинской границе. Об этом сообщило Минобороны России.
«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска «Колотиловка» на российско-украинской границе», — говорится в сообщении ведомства.
КПП «Колотиловка» находится на границе Белгородской и Сумской областей.
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 упал в Белгородской области днем 24 января. Минобороны заявило, что на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все находившиеся в самолете погибли.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192»: на Ил-76 находились 65 человек, остальных отправили на втором самолете, который развернули после катастрофы. По его словам, украинские военные сбили Ил-76, чтобы сорвать обмен и обвинить в этом Россию.
Картаполов заявил, что ВСУ ударили по самолету с помощью ракет Patriot или IRIS-T. Минобороны утверждает, что огонь велся из района населенного пункта Липцы в Харьковской области.
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