 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СБУ завела дело против главы «Тактического ракетного вооружения»

СБУ возбудила дело против главы «Тактического ракетного вооружения» Обносова
Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Обносов
Борис Обносов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова», — говорится в сообщении. Производимые корпорацией ракеты, бомбы и другие виды вооружения используются Россией в ходе военной операции на Украине, отметили в СБУ.

Как говорится в сообщении, Обносова уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины — «пособничество в ведении агрессивной войны». Его собираются объявить в международный розыск.

«Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта», — добавили в ведомстве.

СБУ заподозрила основателя «Хортицы» в «финансировании» России
Политика

В августе 2023 года Чехия ввела санкции против Обносова и членов его семьи — дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. В чешском МИДе объяснили, что Обносов участвует в деятельности, «которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Его дочь и зять «извлекают личную выгоду» из отношений с Обносовым, в частности, они приобрели несколько объектов недвижимости и элитные автомобили, добавили в ведомстве.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
СБУ "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Материалы по теме
МВД сообщило о задержании работавших на СБУ подростков-диверсантов
Политика
Глава СБУ заявил о диверсиях против России и пригрозил «иглой в сердце»
Политика
СБУ объявила в розыск миллиардера Михаила Фридмана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на Ил-76 с военнопленными Политика, 15:25
СБУ завела дело против главы «Тактического ракетного вооружения» Политика, 15:18
В Краснодарском крае произошло землетрясение Общество, 15:12
«Альфа-Инвестиции» назвали замещающие облигации с наибольшей доходностью Инвестиции, 15:07
В Нидерландах сообщили о попытке прокуратуры добиться экстрадиции Промеса Спорт, 15:06
Президент Чехии предложил не смотреть на Украину в «розовых очках» Политика, 15:02
«НГ» приостановила выпуск «Независимого военного обозрения» Технологии и медиа, 14:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс. при поддержке Сноудена Крипто, 14:58
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 14:57
ФАС признала Ozon и Wilberries коллективными монополистами Бизнес, 14:51
Картаполов заявил о срыве обмена пленными из-за сбитого Ил-76 Политика, 14:48
Посол усомнился в возможности договориться с Киевом после сбития Ил-76 Политика, 14:47
Премьер Словакии Фицо приехал на Западную Украину для переговоров Политика, 14:39
Зачем food-ретейлерам нейросети в бизнесе РБК и Яндекс Реклама, 14:37