СБУ завела дело против главы «Тактического ракетного вооружения»

Борис Обносов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова», — говорится в сообщении. Производимые корпорацией ракеты, бомбы и другие виды вооружения используются Россией в ходе военной операции на Украине, отметили в СБУ.

Как говорится в сообщении, Обносова уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины — «пособничество в ведении агрессивной войны». Его собираются объявить в международный розыск.

«Кроме того, правоохранители осуществляют следственные действия, направленные на выявление, блокирование и дальнейшее взыскание в доход Украины всех иностранных активов фигуранта», — добавили в ведомстве.

В августе 2023 года Чехия ввела санкции против Обносова и членов его семьи — дочери Ольги Зориковой и зятя Ростислава Зорикова. В чешском МИДе объяснили, что Обносов участвует в деятельности, «которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Его дочь и зять «извлекают личную выгоду» из отношений с Обносовым, в частности, они приобрели несколько объектов недвижимости и элитные автомобили, добавили в ведомстве.