Президент Гарварда покинет пост после обвинений в антисемитизме

Президент Гарвардского университета ушла в отставку на фоне обвинений в антисемитизме. Еще в декабре 74 американских конгрессмена потребовали отстранить ее от работы из-за «взрыва антисемитизма» в университетском кампусе

Клодин Гэй (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент Гарвардского университета Клодин Гэй уйдет в отставку со своей должности на фоне обвинений со стороны американских конгрессменов в неспособности бороться со вспышками антисемитизма в академической среде после начала палестино-израильской войны. Об этом со ссылкой на письмо Гэй гарвардскому сообществу сообщает Reuters.

В письме президент заявила, ее решение уйти в отставку было «невероятно трудным». «После консультации с членами «Гарвардской корпорации» (один из руководящих органов университета. — РБК) стало ясно, что в интересах Гарварда, чтобы я ушла в отставку, чтобы наше сообщество могло справиться с этим чрезвычайно сложным моментом, сосредоточив внимание на учреждении, а не на каком-либо отдельном человеке», — написала она.

«Гарвардской корпорация» в ответ на запрос Reuters сообщила, что все 11 ее членов приняли отставку Гэй «с сожалением», и что проректор школы Алан Гарбер займет пост временного президента.

После начала войны между ХАМАС и Израилем в Гарвардском, Пенсильванском (Penn) университетах и Массачусетском технологическом институте (MIT) прошли студенческие пропалестинские акции. В Гарварде студенты опубликовали письмо с осуждением Израиля. После этого некоторые работодатели с Уолл-стрит потребовали список имен подписавших письмо, чтобы не брать этих студентов на работу. Кроме того, в районе университета ездил грузовик с рекламным щитом, на котором были имена и фото подписантов с надписью «Ведущие антисемиты Гарварда».



В декабре в конгрессе США прошли слушания, на которых Клодин Гэй, а также ее коллеги Элизабет Мэгилл из Penn и Салли Корнблат из MIT пытались прояснить, будут ли привлекать студентов к ответственности за антисемитские действия. Как отмечает Associated Press, Гэй не смогла однозначно заявить, что призывы к геноциду евреев в университете нарушают политику поведения в Гарварде.

После слушаний 74 американских конгрессмена потребовали отстранить ректоров от работы. В письме конгрессменов в адрес советов вузов сказано, что «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах — это «провал университетского руководства», объяснения ректоров законодатели расценили как «отвратительные».

После этого президент Penn Мэгилл подала в отставку, однако Гэй пост сохранила. В середине декабря «Гарвардская корпорация» поддержала ректора и сообщила, что несмотря на обвинения та продолжит руководить университетом.