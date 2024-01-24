 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всей России пожаловались на сбой в работе Telegram и WhatsApp
Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press
Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, за сутки поступило более 8 тыс. жалоб от пользователей, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 24 января 2024-го, наблюдаются проблемы и сбой в работе у Telegram», — говорится в сообщении.

Всего, по данным сервиса, количество жалоб по состоянию на 11:20 мск составило 8 331. Больше всего проблем в работе соцсети наблюдалось в Новосибирской области (доля жалоб — 38%). Затем идут Хабаровский край (17%) и Москва (10%). Со сбоем столкнулись жители минимум 18 регионов России.

Проблемы также наблюдались в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена). За сутки поступило более 9,4 тыс. жалоб от пользователей.

Сбой в работе мессенджеров объяснили профилактикой, проводимой РКН
Технологии и медиа
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Telegram и направил запрос в WhatsApp.

Утром 16 января в работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. По данным сервиса «Детектор сбоев», жалобы от пользователей поступили из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Екатеринбурга и других городов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В компании заявили о «затруднениях с загрузкой части сервисов». Около полудня пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что проблемы решены и соцсеть работает в обычном режиме.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Telegram сбой мессенджер новости
Материалы по теме
В Польше дважды за неделю произошел сбой GPS
Общество
В работе «Яндекс.Карт» в мобильных браузерах произошел сбой
Технологии и медиа
В работе соцсети X произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 95,83 (-0,06) Инвестиции, 23 янв, 16:58 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 87,92 (-0,05) Инвестиции, 23 янв, 16:58
Минобороны сообщило, что на разбившемся Ил-76 были пленные Политика, 12:27
Трамп заявил об «очень плохой ночи» у своей соперницы по праймериз Политика, 12:20
В Белгородской области разбился Ил-76 Политика, 12:19
Средний размер ипотеки по итогам 2023 года стал максимальным за 15 лет Недвижимость, 12:18
Вход воспрещен: как компании будут защищаться от хакеров в 2024 году Pro, 12:05
Мажилис Казахстана принял поправку о запрете вейпов Общество, 12:01
Гладков заявил о «происшествии» в Белгородской области Политика, 11:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Молдавии решил взять «перерыв» и ушел в отставку Политика, 11:52
Чеферин выступил за смягчение бана для молодежных сборных России Спорт, 11:48
Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге возобновил работу после пожара Экономика, 11:45
Полыхала вся площадь: кадры взрыва газовоза в столице Монголии Общество, 11:43
Как регистрировать акционерное общество и выпуск акций — инструкция Pro, 11:42
В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой Технологии и медиа, 11:30
Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов Политика, 11:29