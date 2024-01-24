В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, за сутки поступило более 8 тыс. жалоб от пользователей, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 24 января 2024-го, наблюдаются проблемы и сбой в работе у Telegram», — говорится в сообщении.
Всего, по данным сервиса, количество жалоб по состоянию на 11:20 мск составило 8 331. Больше всего проблем в работе соцсети наблюдалось в Новосибирской области (доля жалоб — 38%). Затем идут Хабаровский край (17%) и Москва (10%). Со сбоем столкнулись жители минимум 18 регионов России.
Проблемы также наблюдались в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена). За сутки поступило более 9,4 тыс. жалоб от пользователей.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Telegram и направил запрос в WhatsApp.
Утром 16 января в работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. По данным сервиса «Детектор сбоев», жалобы от пользователей поступили из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Екатеринбурга и других городов.
В компании заявили о «затруднениях с загрузкой части сервисов». Около полудня пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что проблемы решены и соцсеть работает в обычном режиме.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы