Пользователи по всей России пожаловались на сбой в работе Telegram и WhatsApp

В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой

Фото: Aloisio Mauricio / Global Look Press

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, за сутки поступило более 8 тыс. жалоб от пользователей, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 24 января 2024-го, наблюдаются проблемы и сбой в работе у Telegram», — говорится в сообщении.

Всего, по данным сервиса, количество жалоб по состоянию на 11:20 мск составило 8 331. Больше всего проблем в работе соцсети наблюдалось в Новосибирской области (доля жалоб — 38%). Затем идут Хабаровский край (17%) и Москва (10%). Со сбоем столкнулись жители минимум 18 регионов России.

Проблемы также наблюдались в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена). За сутки поступило более 9,4 тыс. жалоб от пользователей.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Telegram и направил запрос в WhatsApp.

Утром 16 января в работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. По данным сервиса «Детектор сбоев», жалобы от пользователей поступили из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Екатеринбурга и других городов.

В компании заявили о «затруднениях с загрузкой части сервисов». Около полудня пресс-служба «ВКонтакте» сообщила, что проблемы решены и соцсеть работает в обычном режиме.