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Технологии и медиа ,  
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В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Во «ВКонтакте» подтвердили сбой в работе сервисов в некоторых регионах
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Утром 16 января в работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой.

По данным сервиса «Детектор сбоев», жалобы от пользователей поступили из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Екатеринбурга и других городов.

В компании признали сбой в работе части сервисов.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщила РБК пресс-служба «ВКонтакте».

Сообщения о сбоях в работе сервисов соцсети начали поступать после 11:00 мск. Около полудня пресс-служба «Вконтакте» сообщила, что проблемы решены и соцсеть работает в обычном режиме.

«ВКонтакте работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — говорится в сообщении.

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Фото:Антон Белицкий / ТАСС

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Накануне, 15 января, произошел сбой в работе сайта и мобильного приложения «Госуслуги». При попытке войти на сайт появлялось сообщение: «По техническим причинам портал временно недоступен».

В приложении на iOS сообщалось либо о технических работах, либо о проблеме при входе, либо об отсутствии интернета. На сайте сбой.рф говорилось, что 15 января было получено более 60 жалоб на проблемы в работе сервиса.

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