Решение Науру разорвать дипотношения в Тайване объяснили влиянием Китая

Вывеска посольства Науру в Тайбэе, Тайвань (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Власти Китая оказали влияние на правительство Науру, чтобы оно разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Тайваня.

«Китай давно прилагает усилия, чтобы связаться с видными политическими деятелями Науру, предлагая экономическую помощь в качестве стимула для того, чтобы убедить Науру отказаться от дипломатического признания [Тайваня]», — говорится в документе.

В МИД утверждают, что Науру «неоднократно требовала огромных объемов экономической помощи» от Тайваня и сравнивала тайваньские предложения с обещаниями Китая. В ведомстве считают, что Науру «соблазнилась приманками Китая и проигнорировала долгосрочную помощь и дружбу Тайваня», поэтому начала переговоры об установлении дипотношений с КНР, разорвала их с Тайванем и поддержала политику «одного Китая».

Тайвань отделился от континентальной части Китая в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы», предложенную КНР.

Тайваньский МИД заявил, что Пекин выбрал «такой способ подавления Тайваня, который представляет собой посягательство на порядок и стабильность международного сообщества». Ведомство назвало действия Китая «открытым вызовом мировому порядку».

На Тайване 13 января прошли президентские выборы, победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии и действующий вице-президент Лай Циндэ. Он заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая», подчеркнув при этом готовность к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета».

Перед выборами канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР неоднократно критиковала Лая, называя его «зачинщиком потенциально опасной войны в Тайваньском проливе». После его победы официальный представитель канцелярии Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет противостоять действиям, направленным на независимость острова.