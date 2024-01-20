Число погибших в результате взрыва газа в Махачкале выросло до пяти

При взрыве газа в Махачкале погибла семья с тремя детьми

В Махачкале умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в частном доме, он стал пятым погибшим в результате инцидента, сообщила дагестанская Республиканская клиническая больница (РКБ) им. А. В. Вишневского в телеграм-канале.

«Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы», — говорится в сообщении.

В больнице уточнили, что погибла вся семья, проживавшая в доме, — родители и трое детей. Одному из них — мальчику — было 2,5 года, он скончался в день взрыва.

Взрыв газа в частном доме на улице Газопроводная в Махачкале произошел рано утром 18 января. В результате начался пожар, огонь охватил 80 кв. м. Жильцы дома была госпитализированы «в крайне тяжелом состоянии».

Следственный комитет после инцидента завел дело о нарушении требований пожарной безопасности. Региональное Минэнерго сообщало, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, что стало причиной утечки газа.