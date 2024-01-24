Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, переговоры прошли в рамках визита главы МИДа в Нью-Йорк с целью участия в заседаниях Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку. Об этом сообщил МИД в телеграм-канале.
«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Обе стороны отметили «важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике». Лавров и Гутерриш также сошлись во мнении, что организация должна учитывать весь спектр взглядов и позиций ее участников. Российский министр подчеркнул, что сотрудники секретариата ООН должны «неукоснительно» соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, как это предписывает устав организации.
Материал дополняется
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы