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Политика ,  
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Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

МИД: Лавров встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Гутерришем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, переговоры прошли в рамках визита главы МИДа в Нью-Йорк с целью участия в заседаниях Совбеза ООН по Украине и Ближнему Востоку. Об этом сообщил МИД в телеграм-канале.

«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Обе стороны отметили «важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике». Лавров и Гутерриш также сошлись во мнении, что организация должна учитывать весь спектр взглядов и позиций ее участников. Российский министр подчеркнул, что сотрудники секретариата ООН должны «неукоснительно» соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, как это предписывает устав организации.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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