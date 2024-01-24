Лавров предложил министерские переговоры по созданию Палестины

Для создания палестинского государства необходимо созвать министерские консультации, чтобы в дальнейшем перейти к международной конференции по этому вопросу, заявил на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров. Запись выступления опубликовал канал МИДа на YouTube.

«Мы предлагаем созвать консультации на министерском уровне для консолидации позиций ключевых региональных игроков и выработки на этой основе практических шагов по содействию восстановлению палестинского единства. На следующем этапе будет востребован формат международной конференции по ближневосточному урегулированию», — сказал министр.

По словам Лаврова, министерским консультациям должно предшествовать «купирование острой фазы» кризиса посредством призыва Совбеза ООН к прекращению огня.

Целями таких международных переговоров являются провозглашение независимости Палестины, разработка механизмов безопасности Израиля и нормализация его отношений с арабским миром. Глава МИДа также отметил, что Россия выступала в Совбезе с аналогичной идеей «по-моему, 15 лет назад» и выразил надежду на то, что в этот раз она «получит то внимание, которого заслуживает».

В октябре 2023 года президент Владимир Путин также заявил о необходимости создать независимое государство Палестина. Только посредством ведущих к этой цели переговоров можно разрешить палестино-израильский конфликт, отметил он. Также в октябре Путин сказал, что ближневосточное обострение — это «провал» политики США, которые не пытались найти приемлемые для обеих сторон компромиссы.