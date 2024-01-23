Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром

Сергей Лавров и Иньяцио Кассис (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РБК.

14 января Кассис заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами. При этом дипломат назвал фундаментом для переговоров «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

На заседании Совбеза ООН, созванного Россией 22 января, Лавров назвал инициативу украинского лидера «путем в никуда». «И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — заявил российский министр.

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