Лавров встретился с исключившим мир на Украине без слова России министром
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РБК.
14 января Кассис заявил, что Россию так или иначе придется включить в дискуссию о мирном плане по Украине, который обсуждается странами Запада и другими государствами. При этом дипломат назвал фундаментом для переговоров «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
На заседании Совбеза ООН, созванного Россией 22 января, Лавров назвал инициативу украинского лидера «путем в никуда». «И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада», — заявил российский министр.
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