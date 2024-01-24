Лавров ответил на критику постпреда Израиля на Совбезе ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совбеза ООН, темой которого было урегулирование палестино-израильского конфликта. Запись выступления министра опубликовал канал МИДа на YouTube.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — сказал Лавров.

До этого израильский дипломат обвинил Иран в снабжении оружием России, которое Москва якобы применяет в ходе военной операции на Украине.

Лавров также призвал «не позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года». Министр отметил, что «повторения подобных преступных действий» нельзя допустить в отношении палестинцев.

Кроме того, Лавров предложил Совбезу выступить с призывом прекратить огонь и провести министерские переговоры по созданию независимой Палестины. После этого, по мнению министра, следует организовать международную конференцию по ближневосточному урегулированию. Целями таких международных переговоров будут провозглашение независимости Палестины, разработка механизмов безопасности Израиля и нормализация его отношений с арабскими странами и мусульманскими государствами в целом.

22 января Израиль раскритиковал российский МИД из-за комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой по поводу решения Германии поддержать страну в Международном суде ООН. Там рассматривается иск ЮАР к Израилю о нарушении им Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 года. В израильском МИДе использование Россией темы Холокоста «в современном политическом контексте» назвали неуместным и причиняющим ущерб его жертвам.