Суд дал год условно женщине, которая ударила омоновца на концерте Zero People

Суд дал год условно женщине, ударившей омоновца на концерте в Петербурге

Наталью Артемову, ударившую сотрудника Росгвардии на концерте группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт», приговорили к году условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Артемовой. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Ее осудили по ч.1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти) и по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Обвиняемая раскаялась в преступлении, отметив, что помогала следствию. Она также сказала, что поддерживает благотворительные фонды, помогает военной операции в качестве волонтера, а также просила сообщить ей адрес «потерпевшего, чтобы компенсировать вред». Артемова попросила суд дать ей исправиться без лишения свободы, поскольку такое наказание «просто убьет» ее пожилых родителей.

«Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству», — заключила она.

9 ноября 2023 года концерт группы Zero People в петербургском клубе сорвали сотрудники Росгвардии. Омоновцы зашли в помещение и построили в очередь совершеннолетних посетителей для проверки документов. Артемова вступила в перепалку с силовиком и ударила его по голове. На следующий день ее задержали и предъявили обвинение.