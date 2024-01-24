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Суд дал год условно женщине, ударившей омоновца на концерте в Петербурге

Суд дал год условно женщине, которая ударила омоновца на концерте Zero People

Наталью Артемову, ударившую сотрудника Росгвардии на концерте группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт», приговорили к году условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Артемовой. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Ее осудили по ч.1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти) и по ст. 319 УК (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). 

Обвиняемая раскаялась в преступлении, отметив, что помогала следствию. Она также сказала, что поддерживает благотворительные фонды, помогает военной операции в качестве волонтера, а также просила сообщить ей адрес «потерпевшего, чтобы компенсировать вред». Артемова попросила суд дать ей исправиться без лишения свободы, поскольку такое наказание «просто убьет» ее пожилых родителей.

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«Я бы хотела сказать, что совершила страшную, ужасную ошибку. Страшно раскаиваюсь и приношу свои глубокие извинения потерпевшему и государству», — заключила она.

9 ноября 2023 года концерт группы Zero People в петербургском клубе сорвали сотрудники Росгвардии. Омоновцы зашли в помещение и построили в очередь совершеннолетних посетителей для проверки документов. Артемова вступила в перепалку с силовиком и ударила его по голове. На следующий день ее задержали и предъявили обвинение.

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Теги
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