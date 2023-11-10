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Участники Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге

Zero People извинились за срыв концерта в Петербурге после прихода Росгвардии

Участники группы Zero People принесли извинения поклонникам за срыв концерта в Санкт-Петербурге, куда пришли сотрудники Росгвардии. Их видеообращение публикует «Фонтанка».

«Друзья! Наш тур состоится, все концерты состоятся, завтра все подробно вам расскажем, вернемся к вам с хорошими новостями. Концерт в Питере тоже состоится, в другую дату», — заявили музыканты.

Концерт Zero People проходил 9 ноября в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге, когда туда пришли сотрудники Росгвардии. Как пишет издание 78.ru, в клуб зашли люди в форме с закрытыми лицами, они вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов. «Около 300 человек сидят и лежат на бетонном полу, вставать не разрешают. Запрещают выходить, сказали, что у всех будут проверять документы», — рассказал очевидец «Фонтанки».

У одной из посетительниц концерта произошел конфликт с сотрудником Росгвардии. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, женщина оказала сопротивление сотруднику ОМОН и оскорбила его, после чего ее задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил Хинштейн.

По данным 78.ru, поводом для приезда силовиков стали жалобы организации «Зов народа», которая ранее требовала проверить деятельность лидера группы Александра Красовицкого из-за «антироссийских высказываний».

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Теги
Санкт-Петербург концерты отмена концертов Росгвардия извинения
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