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Росгвардия сорвала концерт Zero People в Петербурге

Росгвардия сорвала концерт группы Zero People в Петербурге
Концерт Zero People — сайд-проекта Animal ДжаZ — в петербургском клубе был сорван людьми в форме с закрытыми лицами. Они вывели несовершеннолетних, а остальным посетителям запретили покидать клуб до проверки документов

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии сорвали концерт группы Zero People в клубе «Космонавт», сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе регионального управления Росгвардии подтвердили изданию, что сотрудники ведомства пришли в клуб.

По данным 78.ru, в какой-то момент в помещение зашли люди в форме с закрытыми лицами. Сначала они вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов. «Около 300 человек сидят и лежат на бетонном полу, вставать не разрешают. Запрещают выходить, сказали, что у всех будут проверять документы», — рассказал очевидец «Фонтанки». После проверки людей начали отпускать.

Музыкантов забрали в полицию, передает 78.ru. Как отмечает издание, концерт был закрытым, поклонников о нем оповещали при помощи смс и писем на электронную почту. Пресс-секретарь Zero People сообщил, что не знал о сегодняшнем мероприятии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, клуб «Космонавт» и представителям группы Zero People.

По данным 78.ru, поводом для приезда силовиков стали жалобы организации «Зов народа», которая ранее требовала проверить деятельность лидера группы Александра Красовицкого из-за «антироссийских высказываний».

Zero People — дуэт участников группы Animal ДжаZ Красовицкого (вокалист) и Александра Заранкина (клавишник), основанный в 2011 году. Animal ДжаZ летом сталкивалась с отменой концертов в России, например, в Москве и городах Дальнего Востока. Красовицкий не поддерживает военные действия на Украине, а еще до их начала музыканты не выступали в Крыму.

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