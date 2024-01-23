В МВД предупредили о вовлечении россиян в разведку в пользу Украины
Спецслужбы Украины через телеграм-каналы вовлекают россиян в разведку, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», — отметила Волк в своем телеграм-канале.
Она добавила, что спецслужбы Украины используют методики «геймификации», то есть игровые задания, фактически вербуя россиян в разведывательную деятельность. Они ставят перед гражданами России задачи по сбору информации о российском оборонном потенциале.
Волк напомнила, что передача и сбор сведений, касающихся безопасности России, по заданию иностранной разведки расцениваются как шпионаж по ст. 276 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.
В декабре 2023 года Хабаровский краевой суд отправил жителя региона в колонию строгого режима на девять с половиной лет за госизмену, признав его виновным в шпионаже. По версии следователей, осужденный через интернет связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины с целью передать сведения о военных объектах России, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.
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