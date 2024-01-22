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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела на белгородчине остались без света 6 населенных пунктов

Гладков: после обстрела на белгородчине остались без света 6 населенных пунктов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В результате повреждения линии электропередачи при обстреле без электричества полностью или частично остались шесть населенных пунктов в Белгородской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал губернатор.

По его словам, свет пропал в населенных пунктах Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично в Вознесеновке.

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Фото:Google Maps

Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны, уточнил Гладков.

За несколько минут до этого сообщения губернатор написал, что под обстрел украинской артиллерии попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа.

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Повреждения получили два домовладения, пострадавших нет, уточнил губернатор.

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