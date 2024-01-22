После обстрела на белгородчине остались без света 6 населенных пунктов
В результате повреждения линии электропередачи при обстреле без электричества полностью или частично остались шесть населенных пунктов в Белгородской области.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал губернатор.
По его словам, свет пропал в населенных пунктах Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично в Вознесеновке.
Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны, уточнил Гладков.
За несколько минут до этого сообщения губернатор написал, что под обстрел украинской артиллерии попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа.
Повреждения получили два домовладения, пострадавших нет, уточнил губернатор.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы