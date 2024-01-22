Гладков: после обстрела на белгородчине остались без света 6 населенных пунктов

После обстрела на белгородчине остались без света 6 населенных пунктов

Фото: Яндекс.Карты

В результате повреждения линии электропередачи при обстреле без электричества полностью или частично остались шесть населенных пунктов в Белгородской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал губернатор.

По его словам, свет пропал в населенных пунктах Красное, Панков, Мухин, Первомайский, Ленинский и частично в Вознесеновке.

Специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны, уточнил Гладков.

За несколько минут до этого сообщения губернатор написал, что под обстрел украинской артиллерии попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа.

Повреждения получили два домовладения, пострадавших нет, уточнил губернатор.