Катар предложил Израилю новую сделку по прекращению войны в Газе

Катар выступил с новой инициативой по освобождению израильских заложников, удерживаемых в Газе. По данным СМИ, взамен Доха просит Израиль дать лидерам палестинского движения ХАМАС покинуть палестинский эксклав

Фото: Ammar Awad / Reuters

Катар предложил Израилю новую сделку по поэтапному освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками радикального движения ХАМАС c 7 октября, сообщил израильский 13 канал со ссылкой на источники, близкие к катарскому правительству. Взамен израильские власти должны разрешить лидерам палестинской группировки покинуть эксклав. Сделка также подразумевает вывод сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из Газы.

Официально эту информацию не подтвердили ни в правительстве Израиля, ни в правительстве Катара.

По информации телеканала, в 18:00 по местному времени (19:00 мск) началось заседание военного кабинета Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Входящий в него глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц при этом заявил, что главным приоритетом для правительства остается возвращение заложников. «Это имеет приоритет над каждым ходом в бою. Нет ни одного канала, над которым не ведется работа по их возвращению», — цитирует политика 13 канал.

Объединение семей похищенных израильтян обратилось к правительству с призывом согласиться на любую сделку, которая позволит вызволить их родных, которые уже «почти 100 дней и ночей страдают в туннелях ХАМАС без еды, воды и жизненно важных лекарств», сообщает The Jerusalem Post (JP). В настоящий момент в плену палестинских боевиков остаются свыше 130 человек. Ранее JP также выяснила, что Германия и Венгрия предоставили некоторым заложникам свое гражданство, чтобы поспособствовать их освобождению.

Израильское правительство неоднократно заявляло, что не откажется от военной операции в Газе до полного уничтожения ХАМАС. Сделка, предусматривающая прекращение боевых действий и бегство лидеров группировки из палестинского эксклава, тем самым, идет вразрез с прежней позицией руководства страны.

Вместе с тем, как сообщает Sky News Arabia, подобная сделка не устроит и ХАМАС, чье руководство неоднократно подчеркивало, что не согласится со сценарием, при котором лишится контроля над сектором Газа. Более того, лидер группировки Исмаил Хания заявил в Катаре во вторник, что Израиль «никогда не получит своих заложников, пока все наши заключенные, находящиеся в тюрьмах оккупантов, не будут освобождены».

Переговоры о судьбе израильских заложников и прекращении конфликта ведутся и в Каире, куда ранее в среду прибыла израильская правительственная делегация. Как сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источник, помимо Египта и Катара в качестве посредника между Израилем и ХАМАС выступают США. За последние несколько дней американский госсекретарь Энтони Блинкен, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, провел серию переговоров с представителями Израиля, Палестинской национальной администрации, контролирующей Западный берег реки Иордан, Катара, ОАЭ, Иордании и Турции. По данным The Times of Israel, международные усилия по организации нового обмена пленными были омрачены убийством в Бейруте первого замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури на прошлой неделе.

Война Израиля и ХАМАС началась после нападения группировки на южные районы страны 7 октября. Израиль ввел войска в северные районы сектора Газа, позднее боевые действия также затронули юг региона. 5 января израильский министр обороны Йоав Галлан презентовал план послевоенного устройства сектора Газы, согласно которому после завершения войны эксклавом будут управлять местные палестинские власти, тогда как ЦАХАЛ сохранит за собой полный военный контроль.