В мэрии сообщили о планах увеличить строительство реновационного жилья

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Объем строительства жилья по реновации в столице в 2024 году увеличится более чем на 700 тыс. кв. м, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.

«Вторая волна программы реновации в ближайшие два-три года будет набирать обороты, — подчеркнул глава столичного градостроительного комплекса. — Если в прошлом году было построено и сдано порядка 1,2 млн кв. м жилья, то уже в течение этого года планируется ввести в эксплуатацию свыше 1,9 млн кв. м жилья для переселенцев».

Заммэра уточнил, что всего по программе реновации в столице планируют возвести около 40 млн кв. м недвижимости, в том числе и социальные объекты. «В настоящее время общий объем проектируемого и строящегося по программе реновации жилья приближается к 8,1 млн кв. м», — добавил Бочкарев.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, подводя итоги 2023 года, сообщил, что за отчетный период специалисты демонтировали более 190 старых домов и сдали свыше 60 новых, в новые светлые квартиры переехали более 40 тыс. москвичей. В 2024 году столичные власти запланировали вовлечь в переселение уже 53 тыс. горожан.

При этом особое внимание Загрутдинов уделил применению технологии «умного» сноса старых хрущевок, который по сути представляет собой скорее не снос, а поэтапный разбор здания по строгому алгоритму с упором на переработку и повторное использование стройматериалов.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.