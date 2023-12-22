В депстрое Москвы подвели итоги 2023 года и рассказали о планах на 2024-й

Открытый в 2023 году в Раменках инновационный кластер «Ломоносов» (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы)

Уходящий год ознаменовался для столичного стройкомплекса обновлением нескольких рекордов и вводом в эксплуатацию ряда знаковых объектов. Однако на этом строители не останавливаются и планируют в 2024 году завершить работу по другим активным проектам и приступить к реализации новых. Об этом на пресс-конференции о ходе реализации адресной инвестиционной программы и программы реновации рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Из года в год мы увеличиваем не только объемы финансирования строительства, но и показатели ввода как по линейным объектам, так и по площади, — рассказал Рафик Загрутдинов. — Не считая инфраструктурных проектов, сейчас у нас в активной работе 470 объектов недвижимости различного назначения суммарной площадью 10 млн кв. м. Из этого только на 2024 год у нас запланирован ввод 220 объектов, площадь которых составит 5,3 млн кв. м».

Самые крупные и заметные для горожан объекты, появившиеся за последний год, связаны с транспортом — это замыкание Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и открытие Московского скоростного диаметра (МСД) в черте МКАД.

Обладая протяженностью более 70 км, БКЛ стала самым большим метрокольцом в мире. Строительство линии велось более десяти лет и являлось крупнейшим проектом за почти 80-летнюю историю московского метро. Запуск движения по полному ходу кольца в марте 2023 года сократил время в пути для миллионов москвичей, создал новые межрайонные связи и центры притяжения.

Платформенный зал станции БКЛ «Сокольники» в день открытия, 1 марта 2023 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В свою очередь, МСД — бессветофорная автомагистраль, представляющая собой объединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд. В 2023 году произошли два знаковых события, связанных с МСД, — запуск движения по южному направлению и продление МСД за пределы МКАД в сторону Некрасовки, где она сомкнулась с трассой М-12 «Восток». Тем самым уже сейчас без поворотов и съездов можно проехать от Санкт-Петербурга до Казани (а в перспективе и за Урал).

Рассказываем о других значимых итогах московского департамента строительства в 2023 году и планах на 2024-й — в транспортной сфере и не только.

Инфраструктура и благоустройство

Помимо масштабных работ по проекту МСД в 2023 году московские строители завершили первый этап реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей, проложили мост через затон Новинки в районе ЗИЛа, а также провели реконструкцию Старо-Рублевского путепровода через железнодорожные пути МЦД-1. «По-прежнему на реконструкции находятся две развязки на МКАД: на пересечении с Алтуфьевским шоссе и на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня», — добавил Загрутдинов. Кроме того, в уходящем году был благоустроен участок Шелепихинской набережной от делового центра «Москва-Сити» до съезда на проспект Багратиона.

Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы)

В планах на 2024 год — закончить реконструкцию развязок на МКАД, продлить южное направление МСД до пересечения с автодорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, благоустроить еще пять набережных (Крутицкую, Симоновскую, Шелепихинскую, Карамышевскую и Тараса Шевченко), а также построить ряд путепроводов — на Ленинградском шоссе, дублере Калужского шоссе и в районе Дубнинской улицы. Строители также собираются достроить несколько возводимых сегодня мостов — автомобильный через Москву-реку в Мнёвниках и пешеходные через Нагатинский затон, через Яузу у МГТУ им. Баумана, а также на остров Балчуг у «Красного Октября».

Ряд объектов, по словам главы депстроя, в наступающем году только начнут возводить. Среди них — путепроводы в Зеленограде и Южном Медведково, еще один мост в районе Мнёвниковской поймы и другие.

Жилое строительство и реновация

При плане в 4,8 млн кв. м жилья на весь 2023 год в Москве уже к ноябрю было введено свыше 5,6 млн кв. м жилой недвижимости. Примерно шестая часть всего объема — строительство по программе реновации. Работает она уже более шести лет, но темпы ее с каждым годом нарастают. Так, в 2023 году были демонтированы более 190 старых домов и сданы свыше 60 новых, в новые светлые квартиры переехали более 40 тыс. москвичей. В 2024 году столичные власти запланировали вовлечь в переселение уже 53 тыс. горожан.

Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Гродненская, вл. 79 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Гродненская, вл. 79 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы)

Особое внимание Загрутдинов уделил применению технологии «умного» сноса старых хрущевок, который, по сути, представляет собой скорее не снос, а поэтапный разбор здания по строгому алгоритму с упором на переработку и повторное использование стройматериалов. Масштабирование этого принципа на все площадки реновации позволило в уходящем году увеличить число демонтированных строений вчетверо к 2022 году, пояснил глава столичного депстроя. «Мэром Москвы была поставлена задача использовать именно такую технологию при демонтаже абсолютно всех домов по программе реновации», — добавил Загрутдинов.

С осени 2023 года столичному депстрою также поручено достраивать проблемные объекты для обманутых дольщиков. За последние месяцы было завершено возведение двух долгостроев в Новой Москве, в ближайшее время будет сдан третий объект, тоже на территории ТиНАО. Всего в работе у департамента сейчас девять подобных объектов.

Образование и наука

Особенность строительства образовательных объектов в том, что значительное их число возводится частными инвесторами. За счет бюджетных же средств в 2023 году в одной только старой Москве было построено пять школ и семь детсадов, еще четыре объекта планируется ввести до конца года. Всего же в активной работе у московских строителей находится 29 образовательных объектов.

Главным строительным проектом Москвы в сфере высшего образования и науки является создание нового кампуса МГТУ им. Баумана. Это масштабный кластер, раскинувшийся на обоих берегах Яузы и состоящий из 14 зданий общей площадью 170 тыс. кв. м. Именно на 2024 год запланирована сдача ключевых объектов кампуса — многофункционального комплекса для студентов, а также «Квантум-парка» и пяти зданий в ядре территории всего научно-образовательного кластера. По словам Рафика Загрутдинова, мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство кампуса в 2024 году. На данный момент готовность объекта глава депстроя оценивает в 60%.

Объекты здравоохранения

Знаковый проект 2023 года в сфере строительства медучреждений — открытие флагманских центров неотложной помощи при ключевых больницах города. Построенные по новому московскому стандарту экстренной помощи, эти комплексы оборудованы передовой аппаратурой, а помещения организованы с учетом распределения потоков, чтобы наиболее тяжелые пациенты получали уход в первую очередь. Некоторые флагманы также оснащены вертолетными площадками.

Флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы) Флагманский центр ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Фото: пресс-служба Департамента строительства Москвы)

В уходящем году в Москве департаментом строительства Москвы введено в эксплуатацию 14 медицинских объектов, включая два флагманских центра, новые поликлиники, корпуса клинических больниц и подстанцию скорой помощи в Щербинке. На 2024 год запланировано открытие еще четырех поликлиник, лучевого корпуса больницы в Коммунарке, а также пятого флагмана — при ГКБ имени В.М. Буянова на Бакинской улице в Царицыно. Другой крупный проект на стадии строительства, который к тому же находится на особом контроле Сергея Собянина, — расширение детской больницы святого Владимира в Сокольниках. В новом корпусе появятся 15 разнопрофильных операционных, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, а также отделение интенсивной терапии для новорожденных. Готовность объекта глава депстроя оценивает в 45%.

Здоровый образ жизни

Однако наравне со строительством и ремонтом поликлиник и больниц столичные власти понимают необходимость предупредить поход к специалисту пропагандой здорового образа жизни. Однако любые программы должны иметь твердую базу в виде спортивной инфраструктуры. Сейчас же, как показало недавнее исследование НИУ ВШЭ, спортплощадки находятся в пешей доступности у 67% москвичей, фитнес-центры — у 57%, а бассейны — всего у 39%.

«Мы ставим перед собой важную цель — сделать спорт доступным для всех, — подчеркнул Рафик Загрутдинов. — В обозримом будущем в каждом районе Москвы появится бассейн, каток, универсальный игровой зал». На сегодняшний день в разных районах столицы построено шесть объектов спортивной инфраструктуры, еще два готовятся к вводу, план на 2024 год — четыре сооружения.