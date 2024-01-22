Комитет Госдумы одобрил проект о конфискациях за фейки об армии

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискациях за фейки об армии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«В среду мы его ставим на пленарное заседание», — сказал по итогам заседания глава комитета Павел Крашенинников.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как утром 22 января законопроект был внесен в Госдуму.

Проект предлагает внести изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса, касающейся конфискации имущества, расширяя перечень преступлений, по которым эту меру можно применять. К ним предложено причислить деяния по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (207.3 УК) и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений.

20 января председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировалвнесение законопроекта о конфискациях в понедельник, 22 января.



«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации (...) Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — написал Володин.



Также проектом предлагается по решению суда лишать почетных званий, добавил тогда спикер Госдумы.