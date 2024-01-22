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Юристы объяснили решение ВС о конфискации имущества супругов осужденных

Юрист Старинский: конфискация имущества супругов осужденных возможна при разводе
Опрошенные РБК юристы отметили, что Верховный суд разъяснил, что именно подпадает под конфискацию при совершении преступления и возможна ли она, если имущество переписано на родственников или супруги развелись
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Верховный суд в декабре счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. Опрошенные РБК юристы пояснили, в каких случаях она возможна и как может быть обоснована, даже если супруги развелись.

ВС дал разъяснения для постановления своего пленума от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», то есть речь не идет об изменениях в законах, Уголовном или Уголовно-процессуальном кодексах. Конфискация возможна в случаях, предусмотренных УК (ст. 104.1).

«Она применяется в отношении денег, ценностей и иного имущества и доходов от имущества, полученных в результате прямо указанных в УК преступлений, а также в отношении того, что использовалось как средство любого преступления. Теперь прямо разъяснено, что к конфискуемым доходам относятся, например, проценты по счетам в банках. А к конфискуемым средствам преступления — электронные устройства и гаджеты. Какое имущество подлежит конфискации, определит суд. Важно, что это может быть не только имущество, находящееся в совместной собственности, но и в собственности третьих лиц. Поэтому ни развод, ни передача имущества детям, ни переоформление его в собственность иных лиц не препятствует конфискации», — сообщил РБК партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский рассказал, что с момента принятия постановления 2018 года нарабатывалась практика по конфискации, речь идет о тысячах дел.

«Раньше были сложности в применении. Например, преступник с непреступником скинулись деньгами и купили объект недвижимости. <...> Суд, принимая решение о конфискации совместного имущества, должен сослаться на доказательства, которые подтверждают, что именно это имущество приобретено на деньги, нажитые преступным путем либо на деньги, полученные от доходов с имущества, нажитого преступным путем. Суд должен привести доказательства, на основе чего он принимает решение о конфискации», — пояснил Старинский.

По его словам, даже если супруги развелись или же имущество было переписано на дальних родственников, «следы сделок» остаются в госорганах, есть возможность проверить, на законные ли доходы было приобретено имущество. «В случае неподтверждения законных доходов, за счет которых можно было приобрести это имущество, оно тоже может быть конфисковано», — указал юрист.

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Старинский добавил, что конфискация будет возможна даже в случае прекращения дела — например, если истек срок давности или человек умер. Если будет доказано, что он виноват, то оставшееся после его смерти имущество могут изъять в пользу государства. «Если дело прекращается по реабилитирующим основаниям, то конфискация невозможна», — уточнил юрист.

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конфискация имущества Верховный суд юристы Уголовный кодекс
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