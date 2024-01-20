Володин анонсировал проект о конфискации имущества за фейки об армии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в телеграм-канале, что законопроект о конфискации имущества по статье о фейках об армии внесут в нижнюю палату в понедельник, 22 января.
«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации (...) Законопроект будет внесен в Государственную думу в понедельник», — написал Володин.
Также проектом предлагается по решению суда лишать почетных званий, добавил спикер Госдумы.
Законопроект вносит изменения в наказания за следующие статьи УК России:
- распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (статья 207.3 УК)
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК)
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК)
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 280.3 УК)
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК)
- призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан (статья 284.2 УК)
- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК)
- реабилитация нацизма (статья 354.1 УК)
Ранее РБК писал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов-единороссов о внесении изменений в Уголовный кодекс.
Авторы законопроекта — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская.
Согласно материалам правкомиссии, законопроект получил одобрение всех силовых структур.
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