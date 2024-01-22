В Киев приехал польский премьер Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев впервые после назначения главой правительства.
Об этом сообщает канцелярия польского премьера в соцсети X (бывший Twitter).
Туск планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Визит проходит на фоне многочисленных разногласий в экономической сфере между двумя странами: Польша запретила импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Под запретом оказались, в частности, семена, зерно, фрукты и овощи, мясо птицы, продукты пчеловодства.
В то же время польские фермеры продолжают акции протеста на границе, блокируя движение грузовых автомобилей на пунктах пропуска.
Незадолго перед поездкой Туск заявил, что не позволит антиукраинским настроениям распространяться в его правительстве.
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