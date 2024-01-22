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Военная операция на Украине ,  
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Глава СВР заявил о создании колониальной администрации США на Украине

Нарышкин: США приступили к формированию колониальной администрации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США начали формирование колониальной администрации на Украине, в нее войдут прошедшие обучение на Западе и присягнувшие интересам Вашингтона украинцы. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации. По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам», — сказал глава СВР (цитата по ТАСС).

Нарышкин также сообщил, что Вашингтон потребовал от президента Владимира Зеленского «убрать под тем или иным предлогом с руководящих государственных постов лиц, утративших доверие Белого дома». Среди них — десятки высокопоставленных чиновников. По словам главы СВР, в качестве рычага давления на украинского лидера США используют «убойное коррупционное досье», способное лишить его должности. «В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев», — заключил Нарышкин.

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Глава СВР также рассказал, кого именно США хотят видеть на руководящих должностях на Украине. По его словам, соответствующие «настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам» Зеленский получил в декабре 2023 года. Так, Вашингтон хотел бы назначения на пост премьер-министра посла Украины в США Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. Новым министром финансов рекомендовали сделать заместителя руководителя Минфина Александра Каву, который учился в Гарварде, а министром экономики — нынешнего замглавы этого ведомства Тараса Качку, выпускника Национального института государственного управления Польши.

В декабре 2023 года Нарышкин заявлял, что официальные лица стран Запада стали чаще обсуждать необходимость заменить президента Зеленского. Среди возможных преемников рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, главу администрации Андрея Ермака, экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича и мэра Киева Виталия Кличко. По оценкам разведсообщества США, такая необходимость может возникнуть в скором времени, отметил Нарышкин.

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Теги
Сергей Нарышкин СВР Украина Владимир Зеленский кадровые перестановки
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