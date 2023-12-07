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Политика ,  
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Нарышкин рассказал об усилении разногласий по Украине на Западе

Нарышкин: в 2024 году в Европе и США усилятся разногласия по поводу Украины
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В 2024 году в США и Европе повысится уровень политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Такое мнение он выразил в статье для журнала «Разведчик».

«В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ-повестки», — написал Нарышкин.

Разведчик назвал Словакию «одним из предвестников неизбежной бури». В конце октября на парламентских выборах в этой стране победу одержала национально ориентированная партия «Направление — социал-демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. По словам Нарышкина, это произошло, «несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит».

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Политика
Сергей Нарышкин

Глава СВР также добавил, что «большинство избирательных кампаний на Западе» будут отличаться противостоянием глобалистов и сторонников реальной политики (realpolitik).

В 2024 году президентские выборы пройдут в США, а в Европе запланированы выборы в Европарламент. Кроме того, парламентские выборы должны пройти не позднее января 2025 года в Великобритании.

Теги
Сергей Нарышкин СВР Украина Запад

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