Нарышкин: в 2024 году в Европе и США усилятся разногласия по поводу Украины

Нарышкин рассказал об усилении разногласий по Украине на Западе

Сергей Нарышкин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В 2024 году в США и Европе повысится уровень политической и общественной разобщенности по вопросу поддержки Украины, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Такое мнение он выразил в статье для журнала «Разведчик».

«В следующем году мы наверняка увидим в США и Европе повышение уровня общественной и политической разобщенности по целому ряду тем, начиная от поддержки Украины и заканчивая продвижением ЛГБТ-повестки», — написал Нарышкин.

Разведчик назвал Словакию «одним из предвестников неизбежной бури». В конце октября на парламентских выборах в этой стране победу одержала национально ориентированная партия «Направление — социал-демократия» (Smer), возглавляемая Робертом Фицо. По словам Нарышкина, это произошло, «несмотря на колоссальное давление со стороны леволиберальных западных элит».

Глава СВР также добавил, что «большинство избирательных кампаний на Западе» будут отличаться противостоянием глобалистов и сторонников реальной политики (realpolitik).

В 2024 году президентские выборы пройдут в США, а в Европе запланированы выборы в Европарламент. Кроме того, парламентские выборы должны пройти не позднее января 2025 года в Великобритании.