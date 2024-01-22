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Синоптик сообщил о приближении к Москве теплого атмосферного фронта

Синоптик Леус: к Москве приближается теплый атмосферный фронт
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Теплый атмосферный фронт приближается к Москве с запада, в середине недели ожидается плюсовая температура, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион в ожидании приближающегося с запада теплого атмосферного фронта. На свой пик эта волна тепла выйдет в среду, столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Погода облачная, небольшие осадки в виде снега или мокрого снега днем, температура от нуля до 2 градусов, гололедица», — сказал он.

Сегодня, 22 января, в Москве не ожидается значительных осадков, а температура будет в районе минус 6 — минус 8 градусов в городе и от минус 5 до минус 10 в области. После полудня усилится южный ветер, его скорость достигнет 5-10 м/с в секунду, также будет падать атмосферное давление.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

По словам синоптика, под влиянием циклона Москва окажется во вторник, 23 января — будет облачная погода. Во второй половине дня пойдет снег, возможны метели. Температура продолжит расти: днем во вторник в Москве будет минус 1 — минус 3 градуса, на территории области от 0 до 5 градусов мороза.

В четверг, 25 января, циклон начнет уходить из Европейской части России, в пятницу в Москве и области снова будет минусовая температура в районе — 2 градусов.

В середине января температура воздуха в Москве несколько раз опускалась до минус 30 градусов ночью и утром, Гидрометцентр вводил оранжевый уровень погодной опасности. Синоптик Роман Вильфанд называл такую ситуацию «опасным явлением для Москвы» и связывал его с вторжением воздушных масс с севера.

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