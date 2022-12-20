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Роскачество заявило о возможном ужесточении продаж «Хагги-Вагги»

Роскачество предложило ужесточить ограничения на продажу игрушек «Хагги-Вагги»
Плюшевый монстр Хагги Вагги стал популярной детской игрушкой во всем мире, он появился как персонаж компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime. Роскачество усомнилось в безопасности и качестве продающихся в России игрушек
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскачество намерено рекомендовать ужесточить правила продажи мягких игрушек «Хагги Вагги», которые часто реализуются под видом сувениров без сертификатов соответствия и не подпадают под действие регламентов, обязательных для детских игрушек, сообщила журналистам заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Для противодействия обороту недоброкачественных изделий Роскачество вынесло рассмотрение этой ситуации на заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое запланировано во втором квартале 2023 года. Мы предложим ужесточить требования к обороту так, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира», — сообщила Саратцева на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

На продающихся в качестве сувениров «Хагги-Вагги» должно быть размещено предупреждение, что эти изделия не предназначены для детей, ну а если при изготовлении соблюдались необходимые регламенты, — что товар является игрушкой.

Саратцева пояснила, что Роскачество провело исследование представленных на рынке «Хагги-Вагги», отобрав образцы 18 производителей. Замглавы ведомства заявила, что в почти 90% исследованных изделий было зафиксировано превышение допустимого содержания фенола и других токсичных веществ. Саратцева предупредила, что при регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, начать страдать головными болями и головокружениями.

В сентябре в Роскачестве заявили, что проверят, насколько «Хагги-Вагги» безопасны для детской психики. Причиной экспертизы в ведомстве назвали обеспокоенность родителей по поводу влияния пугающих игрушек на неокрепшую психику. «Во-первых, они [игрушки] основаны на персонажах, которые в игре выступают кровожадными монстрами. Ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей, поэтому важно определить во время экспертизы, как это может повлиять на детскую психику. Во-вторых, как и с любой популярной игрушкой, у этой тоже есть дорогие и дешевые аналоги, чье качество вызывает серьезные вопросы», — заявила выступившая за проверку депутат-единоросс, врач-педиатр Татьяна Буцкая.

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Психотерапевт Кристо ван Меер рассказал РБК Life, как «Хагги Вагги» могут влиять на детскую психику. «Сами игрушки как физический объект, разумеется, не опасны. Опасными могут быть истории персонажей, по образу которых они сделаны», — уточнил специалист.

Монстр Хагги Вагги (от англ. hug — «объятие») является антагонистом в первой главе хоррор-игры Poppy Playtime, изданной американской MOB Games в октябре 2021 года. Сюжет рассказывает о бывшем сотруднике заброшенной фабрики детских игрушек, который получает письмо от пропавших коллег, отправляется на их поиски и по пути решает множество головоломок. Отперев одну из дверей, игрок встречает Хагги Вагги — гуманоидного талисмана фабрики синего цвета, который начинает гоняться за героем, чтобы сожрать. Справиться с Хагги Вагги можно, если проявить смекалку.

Во второй главе игры герой встречается с новым антагонистом — Мамочкой Длинные Ноги (Mommy Long Legs), популярность которой уступает Хагги Вагги. Позднее Хагги Вагги обрел подружку Кисси Мисси — подобного ему монстра, но розового. В Poppy Playtime ее нет, это творчество фанатов, которые романтизировали хоррор-персонажа. Хагги Вагги стал героем многочисленных видео в соцсетях и интернет-мемов.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Роскачество игрушки продажа маркировка
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