Пентагон объявил погибшими двух пропавших у берегов Сомали военных

Минобороны США считает погибшими двух военнослужащих спецназа ВМС, которые пропали в Аденском заливе у берегов Сомали. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими», — заявили в командовании.

Там напомнили, что двое спецназовцев пропали 11 января во время высадки на судно, на котором, по данным Пентагона, перевозили иранское вооружение. В ходе поисков военные США, а также Японии и Испании проверили территорию площадью свыше 21 тыс. кв. миль (более 54,3 тыс. кв. км).

В командовании заявили, что не будут разглашать дополнительную информацию из уважения к семьям погибших военных. «Мы оплакиваем потерю двух наших военнослужащих специального назначения ВМФ, и мы всегда будем чтить их жертву и пример. В это время мы молимся с семьями, друзьями морских котиков, ВМС США и всем сообществом специальных операций», — сказал командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.

The Washington Post ранее сообщала со ссылкой на американских чиновников, что американские военнослужащие упали в океан при попытке подняться на судно. Информации о том, на какой корабль они пытались попасть, нет. Газета отмечает, что США регулярно сотрудничают с другими странами, проводя операции по борьбе с пиратами, которые в том числе включают досмотр судов.