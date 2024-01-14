WP узнала подробности пропажи двух американский военных в Сомали

WP: пропавшие у берегов Сомали моряки США упали в воду, забираясь на судно

Двое пропавших военнослужащих США упали в океан при попытке подняться на судно у берегов Сомали, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Инцидент произошел 11 января в Аденском заливе — на севере он омывает Йемен. Один из собеседников исключил связь событий с недавним ударом США по объектам хуситов.

В ночь на 12 января американские и британские силы с союзниками атаковали позиции хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал удары оборонительными и прямым ответом на нападения хуситов на грузовые суда в Красном море. Москва сочла атаку нелегитимной. На следующий день по Йемену нанесли новый удар.

Другой источник рассказал, что посадка на судно происходила, когда «море было неспокойно», в результате один из военных соскользнул с трапа.

Информации о том, на какой корабль поднимались военные, нет, личности пропавших военных также не установлены. Газета отмечает, что США регулярно сотрудничают с другими странами, проводя операции по борьбе с пиратами, которые в том числе включают досмотр судов.

Центральное командование США (CENTCOM) ранее сообщило, что пропавшие без вести военнослужащие были моряками Военно-морского флота. Дополнительную информацию не предоставят до завершения поисковой операции, добавили там.