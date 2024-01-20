Прокуратура: семья из трех человек отравилась газом в квартире в Туле

Семья из трех человек насмерть отравилась газом в Туле

Фото: СК России по Тульской области

Семья из родителей и девочки-подростка погибла в Туле из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Тульской области Олег Цыганков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Ход дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Тулы. Ведомство оценит деятельность газовиков и управляющей компании при обслуживании оборудования, которое находилось в квартире. «При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

2 января 54 человека отравились угарным газом в церкви мормонов в США. У четырехлетней девочки возникли проблемы с дыханием, родители вызвали врача. Примерно через час в молитвенный дом вызвали скорую помощь для мужчины, который почувствовал себя плохо. 22 из пострадавших отправятся на дальнейшее лечение в больницы.