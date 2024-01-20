 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Семья из трех человек насмерть отравилась газом в Туле

Прокуратура: семья из трех человек отравилась газом в квартире в Туле
Фото: СК России по Тульской области
Фото: СК России по Тульской области

Семья из родителей и девочки-подростка погибла в Туле из-за отравления угарным газом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Тульской области Олег Цыганков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.

Семья из трех человек насмерть отравилась газом в Туле
Video

Ход дела находится на контроле в прокуратуре Центрального района Тулы. Ведомство оценит деятельность газовиков и управляющей компании при обслуживании оборудования, которое находилось в квартире. «При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе.

В Германии злоумышленники просверлили в газопроводе восемь дырок
Общество
Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

2 января 54 человека отравились угарным газом в церкви мормонов в США. У четырехлетней девочки возникли проблемы с дыханием, родители вызвали врача. Примерно через час в молитвенный дом вызвали скорую помощь для мужчины, который почувствовал себя плохо. 22 из пострадавших отправятся на дальнейшее лечение в больницы.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Microsoft обвинила российских хакеров в краже электронной почты и документов

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

Вставную челюсть Черчилля выставили на аукцион

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

На горнолыжном курорте в Подмосковье сломался подъемник. Видео

Пассажирский самолет аварийно приземлился на шоссе. Фото

«Германия – усталый человек после короткой ночи». Министр финансов – об экономике
Теги
Тула Тульская область прокуратура отравление газом
Материалы по теме
Директора управляющей компании задержали после отравления газом 9 человек
Общество
Число отравившихся газом в Мордовии выросло до 37
Общество
В Крыму от отравления угарным газом погибли четыре человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 23:00
Школу в Нижнем Тагиле проверят из-за хлеба со стеклом Общество, 22:54
Над Орловской областью уничтожили дрон Политика, 22:53
NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity Технологии и медиа, 22:42
В Италии четверо полицейских пострадали в ходе пропалестинской акции Политика, 22:27
В селе в Курской области школа получила повреждения при обстреле ВСУ Политика, 22:03
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 21:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Президент Швейцарии анонсировала на 2024 год конференцию по Украине Политика, 21:41
Семья из трех человек насмерть отравилась газом в Туле Общество, 21:34
«Монако» с Головиным в составе вышел в 1/8 финала Кубка Франции Спорт, 21:28
Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке Спорт, 21:12
Правительство предложило расторгнуть соглашение с Британией о рыболовстве Политика, 21:07
Бастрыкин поручил завести дело после нападения двух египтян на пермяка Общество, 20:41
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией Политика, 20:28