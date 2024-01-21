ЕКА призвало европейские страны укреплять сотрудничество в космосе

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Европейские страны должны наращивать сотрудничество в космической сфере, особенно в области безопасности и обороны, заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью Financial Times.

«В США, Китае, Индии, Японии и многих других странах космос в значительной степени определяется безопасностью и обороной. <...> Европе необходимо занять свое место <...> ради поддержания промышленного потенциала или его роста», — сказал он.

По словам Ашбахера, интеграция и объединение в сфере космоса «пойдут на пользу» Европе. При этом глава ЕКА подчеркнул, что для достижения этих целей европейским странам будет необходимо «преодолеть некоторые национальные приоритеты».

Кроме того, при планировании и составлении стратегии Европе необходимо учитывать подъем космической промышленности Китая. «Рост Китая — это возможность для европейских стран осознать ситуацию и, следовательно, развить свою силу», — отметил Ашбахер.

«Вопрос в том, произойдет ли дальнейшая интеграция или укрепление европейского потенциала... На это должны ответить политики», — резюмировал глава ЕКА.

Согласно оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», сообщала The Washington Post в апреле 2023 года. В ВВС США тогда же отмечали, что Китай с 2019 года увеличил количество своих спутников вдвое, весной их насчитывалось более 700.