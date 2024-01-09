В Южной Корее создадут национальное космическое агентство

Yonhap: в Южной Корее в мае создадут национальное космическое агентство

Южнокорейский аналог NASA разместят в городе Сачхон, пишет Yonhap. Ожидается, что агентство начнет работу уже в мае—июне 2024 года

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Парламент Южной Кореи принял закон о создании национального космического агентства к маю–июню 2024 года, передает Yonhap.

Агентство получит название Корейское аэрокосмическое управление (KASA) по аналогии с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет Yonhap. Оно будет располагаться в городе Сачхон, находящемся в 296 км к юго-востоку от Сеула. Ожидается, что KASA начнет работу уже в мае—июне.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высоко оценил принятие данного законопроекта, заявив, что «республика сделала большой шаг на мировой арене в условиях жесткой конкуренции за космические проекты».