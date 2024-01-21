Часть Херсонской области осталась без электричества из-за аварии
Жители нескольких районов Херсонской области остались без электричества в результате аварии на линии электропередачи, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области», — написал губернатор.
По словам Сальдо, работы по восстановлению электричества планируется завершить в течение двух часов.
Ранее жители региона уже сталкивались с проблемами с электроснабжением из-за непогоды. 8 января в Геническом, Ивановском, Новотроицком, а также в нескольких других районах Херсонской области была прекращена подача электричества со стороны Мелитополя. Губернатор говорил, что причиной перебоев стал резкий перепад температур, из-за которого оборвались провода.
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