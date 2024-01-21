Часть Херсонской области осталась без электричества из-за аварии

Частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области, сообщил глава региона Владимир Сальдо

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Жители нескольких районов Херсонской области остались без электричества в результате аварии на линии электропередачи, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи со стороны Мелитополя частично обесточены Генический, Ивановский, Новотроицкий и Чаплынский округа Херсонcкой области», — написал губернатор.

По словам Сальдо, работы по восстановлению электричества планируется завершить в течение двух часов.

Ранее жители региона уже сталкивались с проблемами с электроснабжением из-за непогоды. 8 января в Геническом, Ивановском, Новотроицком, а также в нескольких других районах Херсонской области была прекращена подача электричества со стороны Мелитополя. Губернатор говорил, что причиной перебоев стал резкий перепад температур, из-за которого оборвались провода.