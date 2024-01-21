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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших при обстреле рынка в Донецке выросло до 25

Пушилин: при обстреле ВСУ рынка в Донецке погибли 25 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
По донецкому рынку утром был нанесен артиллерийский удар, погибли 25 человек, среди пострадавших дети. В предыдущий раз город подвергся массированному обстрелу в новогоднюю ночь
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

При обстреле рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке погибли 25 человек, еще 20 пострадали, в том числе двое детей — их состояние оценивают как средней тяжести. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», — написал он.

Ранее сообщалось о 18 погибших и 13 пострадавших.

Удар нанесли из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений, уточнил Пушилин.

Микрорайон Текстильщики находится на юго-западной окраине Донецка.

Обстрел рынка произошел утром 21 января. В выходной день на нем было большое скопление людей, отмечает Донецкое агентство новостей.

До этого масштабная атака на Донецк произошла в ночь на 1 января, под обстрел попали Ворошиловский, Киевский и Буденновский районы города. Погибли пятеро, еще 13 получили ранения. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации, по городу было выпущено не менее 15 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), применялся в том числе кассетный боеприпас.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Донецк обстрел погибшие Денис Пушилин
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