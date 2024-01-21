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Выборы в США ,  
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Трамп обвинил Байдена в превращении США в свалку для всего мира

Трамп: США превратились в свалку для всего мира из-за некомпетентности Байдена
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Выборы в США

Соединенные Штаты превратились в свалку из-за некомпетентности американского президента Джо Байдена, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — цитирует его «РИА Новости». По словам Трампа, демократия в США находится в опасности.

Трамп обвинил Байдена в разрушении США из-за коррупции
Политика

В феврале 2022 года Трамп заявил, что администрация Байдена «разрушила» США за один год работы. Среди ошибок он назвал вывод американских войск из Афганистана, высокую инфляцию, беспорядок на границах и потерю страной независимости в энергетической сфере.

Он также говорил, что некомпетентность Байдена подвела мир к третьей мировой войне.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года — и республиканец Трамп, и демократ Байден намерены участвовать в них.

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Дональд Трамп Джо Байден США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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