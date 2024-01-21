Трамп обвинил Байдена в превращении США в свалку для всего мира
Соединенные Штаты превратились в свалку из-за некомпетентности американского президента Джо Байдена, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир.
«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — цитирует его «РИА Новости». По словам Трампа, демократия в США находится в опасности.
В феврале 2022 года Трамп заявил, что администрация Байдена «разрушила» США за один год работы. Среди ошибок он назвал вывод американских войск из Афганистана, высокую инфляцию, беспорядок на границах и потерю страной независимости в энергетической сфере.
Он также говорил, что некомпетентность Байдена подвела мир к третьей мировой войне.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года — и республиканец Трамп, и демократ Байден намерены участвовать в них.
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