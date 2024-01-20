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В Белгороде арестовали участников группы, избивавших прохожих

СК: в Белгороде арестовали шесть участников группы, избивавших прохожих

В Белгороде шестерых участников группы, избивавших прохожих, отправили под арест. Об этом РБК сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Против четырех участников группы завели дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Кроме того, 17-летнего подростка и 19-летнего фигуранта дела обвиняют в покушении на убийство, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК). По статье грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Против несовершеннолетнего также завели дело о возбуждении ненависти по национальному признаку (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), до шести лет тюрьмы.

«Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в поступившем в РБК документе. Еще двоих 17-летних жителей региона проверяют на причастность к совершению указанных преступлений.

В Белгороде задержали шестого участника избивавшей прохожих группы
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Ранее, 16 января следователи в Белгороде завели дело о хулиганстве против группы, которая нападала на людей и публиковала видео драк в интернете. На следующий день задержали пять из шести нападавших, а позднее и последнего подозреваемого.

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Теги
Белгород хулиганство избиение арест новости
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