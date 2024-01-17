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Общество ,  
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В Белгороде задержали шестого участника избивавшей прохожих группы

МВД: в Белгороде задержали шестого подозреваемого из избивавшей прохожих группы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Полиция задержала шестого подозреваемого из группы подростков, избивавших людей на видео в Белгороде, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, с задержанным работают следователи. «Причастность других участников скандальных видео к совершению хулиганских действий устанавливается», — уточнила Волк.

Утром 17 января в Белгороде задержали пятерых подростков, которые снимали на видео нападения на прохожих. В региональной прокуратуре добавили, что группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Еще одного взрослого объявили в розыск.

В Белгороде завели уголовное дело против подростков, избивавших прохожих
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) против подростков, которые нападали на людей и публиковали видео избиений в интернете. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет. Трое из фигурантов имеют судимость.

В прокуратуре Белгородской области добавили, что дела завели также по статьям о возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК, до шести лет лишения свободы) и покушении на убийство (ст. 30 УК, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение).

По словам Волк, одного из пострадавших — студента-иностранца — допросили в качестве потерпевшего.

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Теги
Белгород Ирина Волк избиение хулиганство задержание МВД
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