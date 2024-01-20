Школу в Нижнем Тагиле проверят из-за хлеба со стеклом

СК проверит сообщения о хлебе со стеклом в школе в Нижнем Тагиле

Следователи начали проверку информации о том, что в нижнетагильской школе нескольким детям попался хлеб с кусочками стекла. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

Ранее портал 66.ru со ссылкой на маму одного из учеников сообщил, что куски хлеба с осколками попались пяти первоклассникам. Стекло никто не проглотил, уточнили в публикации.

Школу проверят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По ней грозит до двух лет лишения свободы, а в случае причинения тяжелого вреда здоровью — до шести лет.

В мае 2022 года в Татарстане девочка поцарапала горло куском проволоки, похожей на кусок железной губки для мытья посуды, который попался ей в батоне.